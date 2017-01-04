У Тернополі живе жінка, яка знайшла спільну мову з духами

04/01/2017 0
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Тернопільський будинок з привидами розташований у приватному секторі у мікрорайоні “Дружба”. Дім збудований на місці цвинтаря.

Рейтинг наймоторошніших місць в Україні запропонував “Канал 24.  За розповідями, як тільки будинок збудували, в ньому поселилася нечисть. Звідти було чути моторошні крики, виття. А світло блимало ще тоді, коли електрика не була проведена.

Власник будинку нібито не побоявся поселити туди свою родину, однак літаючі предмети і танцюючі меблі все ж вижили їх з дому. Після цього кам’яниця довго пустувала, а зараз там нібито живе жінка, яка знайшла спільну мову з духами.

Джерело: ternopillive.com.ua

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