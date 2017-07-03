У Тернополі жорстоко побили жінку – учасницю АТО

03/07/2017 Розмір тексту:

На учасницю АТО – айдарівку Світлану Логуш-Луців напали і побили.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав історик Ігор Аркуша:

«Увага, Тернопіль! Вчинено напад і побито учасницю АТО, айдарівку Світлану Логуш-Луців. Нападника вже виявлено і опізнано. Поліція вже якусь діяльність проводить. Здається, в нападника це вже рецидив і його було відмазано. У постраждалої зламана щелепа і синці по тілі. Думаю, широке розповсюдження звістки не дасть нікому спустити все на гальмах і допоможе новій поліції притягнути до відповідальности злочинця», – пише Ігор Аркуша.

Джерело: tenews.org.ua