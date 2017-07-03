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У Тернополі жорстоко побили жінку – учасницю АТО
03/07/2017 0
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На учасницю АТО – айдарівку Світлану Логуш-Луців напали і побили.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав історик Ігор Аркуша:
«Увага, Тернопіль! Вчинено напад і побито учасницю АТО, айдарівку Світлану Логуш-Луців. Нападника вже виявлено і опізнано. Поліція вже якусь діяльність проводить. Здається, в нападника це вже рецидив і його було відмазано. У постраждалої зламана щелепа і синці по тілі. Думаю, широке розповсюдження звістки не дасть нікому спустити все на гальмах і допоможе новій поліції притягнути до відповідальности злочинця», – пише Ігор Аркуша.
Джерело: tenews.org.ua
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