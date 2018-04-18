У Тернополі згорів майже гектар сухої трави

18/04/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині протягом минулої доби ліквідовано чотири загорання сухої трави.

Так, 17 квітня о 16:25 виникла пожежа сухої трави на відкритій території у Чорткові. Вогнем знищено суху траву площею 1 га.

О 19:20 трава горіла у Тернополі. Вогонь охопив 0,8 га.

У той де час виникла пожежа сухої трави на площі 0,02 га поблизу села Охримівці Збаразького району.

О 20:43 подібний випадок стався у Зборові. Вогонь знищив рослинність на площі 0,025 га.

Усі пожежі ліквідовані бійцями Управління ДСНС.