У Тернополі згоріла станція техобслуговування разом з автомобілем «BMW». ФОТО

04/12/2017 Розмір тексту:

3 грудня о 07:19 виникла пожежа на території станції технічного обслуговування у місті Тернопіль на вулиці Микулинецька.

Вогонь знищив легковий автомобіль «BMW», холодильник, монітор, матеріали для рихтовки автомобілів, титанові диски, покрівлю будівлі на площі 40 м. кв., двері, вікна, перегородки, стелажі та обладнання для технічного обслуговування автомобілів на площі орієнтовно 50 м. кв.

Внаслідок загорання пошкоджено ролетні ворота, металевий каркас даху, покрівлю та стіни суміжної будівлі на площі орієнтовно 10 м.кв.

Загорання ліквідовано черговими караулами частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону, 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Завдяки організованим та професійним діям бійців Служби порятунку не допущено розповсюдження вогню на стоянку, де знаходилось близько 15-ти автомобілів (відстань 1 м) та на суміжно розташовану будівлю, повідомляють в Управлінні ДСНС.