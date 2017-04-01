У Тернополі жінки борються за мир не словом, а ділом

01/04/2017 Розмір тексту:

Тернопільські жінки вишикувалися перед будівлею обласної ради, сформувавши слово «Мир». Таким чином вони намагалися привернути увагу громадськості до військової ситуації в Україні, а також до порушення прав жінок і дітей.

До жіночого флешмобу долучилося кілька десятків представниць прекрасної половини людства. Серед організаторів заходу – коаліція жіночих громадських організацій «Жінки. Мир. Безпека».

«Ми спрямовуємо свою діяльність на привернення уваги суспільства до негативних наслідків збройного конфлікту на сході України для жінок і дітей. Також акцентуємо увагу на важливості всебічної участі жінок у підтримці й зміцненні миру та безпеки, говоримо про необхідність посилення захисту жінок, дівчат і забезпечення їхніх прав і свобод. Вважаємо за необхідне створити систему всебічної допомоги постраждалим від насильства, а також забезпечити рівними можливостями жінок у процесах управління державними справами», – відзначила керівник організації у Тернопільській області Лариса Римар.

Учасниці флешмобу також закликали жінок регіону не мовчати про порушення їхніх прав, а заявляти про це у засобах масової інформації та звертатися до правових організацій.