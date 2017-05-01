У Тернополі жінку покусав агресивний пітбуль

01/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі жінка постраждала від агресивного пітбуля. Бійцівський пес накинувся на її собаку під час прогулянки. При цьому господар пітбуляще й нагрубив потерпілій.

Про це жінка написала на сайті “20 хвилин“.

“Вчора я вигулювала свою (кітну) собаку (самоїд) біля будинку на повідку. На зустріч йшов хлопець з підбулем , без повідка та намордника! Побачивши їх, я пішла в другу сторону. Та собака нас наздогнала і кинулася на мою собаку та почала її кусати…! Його власник навіть нічого не збирався робити – він просто стояв і дивився… Я на свій страх та ризик (знаючи, що моя кітна) полізла до собак і забирала підбуля від своєї собаки. В результаті чого у мене: покусана собака, подерті штани, подерті кросівки, здерті коліна, побитий новий телефон! Власник собаки сказав, що винна я сама, тому що пішла у другий бік… кричав до мене та обзивав мене! Я не могла з ним говорити, тому викликала поліцію. Написала заяву. Та мені сьогодні сказали, що йому за це нічого не буде, просто заплатить штраф 118 грн за собаку без намордника…!” – повідомила читачка.