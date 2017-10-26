У Тернополі жінка вистрибнула з другого поверху, рятуючись від чоловіка

26/10/2017 Розмір тексту:

Небайдужі тернополяни рятували жінку і викликали швидку та поліцію. Остання приїхала через 40 хвилин. Люди обурені, адже могло статися, що вже не було б кого рятувати.

Сьогодні вранці у Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшов виклик, що на вул. Миру, 2 А під час сімейого конфлікту постраждала жінка сорокарічного віку. Її чоловік сильно вдарив у голову. Рятуючись, жінка вистрибнула з другого поверху, стрибнула на ноги та впала на руку, як результат – отримала травми п’яткових кісток, і перелом руки, повідомляє “20 хвилин“. Стан жінки середньої важкості, кажуть медики.

Швидку викликали небайдужі тернополяни.

– Близько 9:10 я проходила повз сквер, що на вул. Миру, і побачила, як з балкону другого поверху вистрибує жінка, кричить і падає на бруківку, ламаючи руку і, можливо, ноги, оскільки після падіння не могла стати, – розповідає Інеса Голояд.

Жінка кричала перехожим, що чоловік хоче її забити молотком, тому вона і рятувалася, як могла. Очевидці події одразу викликали швидку. Після того вибіг чоловік, і почав її тягти у під’їзд, викрикаючи до людей, що жінка не знає, що говорить, і взагалі не адекватна, продовжує пані Інеса.

Чоловік, який так як і пані Інеса, за збігом обставин бачив все, що відбувалося, почав відтягувати постраждалу жінку від агресивного чоловіка.

– Ми одразу викликала поліцію, аби втихомирила буйного чоловіка, проте, – зазначає співрозмовниця, – патрульні приїхали аж за 40 хвилин. Він її міг за цей час убити ще й закопати. Швидка прибула дещо швидше, десь за 20 хв.

Жінку відвезли у лікарню. Доля агресивного чоловіка наразі невідома. У поліції ситуації ще не прокоментували.