У Тернополі жінка випила ртуть з термометра, аби звести рахунки з життям
07/03/2017 0
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У Тернополі 28-річна жінка розкусила термометр та ковтнула ртуть, щоб покінчити життя самогубством.
Інцидент трапився вчора, 6 березня, близько дев’ятої години вечора, повідомляє сайт ternopil.te.ua.
На місце події прибули лікарі швидкої. Потерпілу із отруєнням госпіталізували до університетської лікарні.
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