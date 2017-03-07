У Тернополі жінка випила ртуть з термометра, аби звести рахунки з життям

07/03/2017 0
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У Тернополі 28-річна жінка розкусила термометр та ковтнула ртуть, щоб покінчити життя самогубством.

Інцидент трапився вчора, 6 березня, близько дев’ятої години вечора, повідомляє сайт ternopil.te.ua.

На місце події прибули лікарі швидкої. Потерпілу із отруєнням госпіталізували до університетської лікарні.

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