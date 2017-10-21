У Тернополі жінка викликала патрульних, бо сусідська дитина довго плакала

21/10/2017 0
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«Приїжджайте, вже дві години дитина плаче», – звернулася до патрульних заявниця. Вона назвала адресу за якою мешкає і номер сусідської квартири, де чути дитяче ридання.

Патрульні за лічені хвилини прибули за викликом на вулицю Макаренка, повідомляють у патрульній поліції.

«Дитина кликала маму і бабусю, я зрозуміла, що в квартирі вона одна. Спробувала заговорити з нею, щоб не налякати, але дівчинка не переставала плакати. Ми постукали до сусідів, щоб запитати номер батьків. Відчинила квартиру жінка, яка виявилася бабусею дитини. Нам пояснила, що батьки важко працюють і залишили на неї онуку. Але чому вона не забрала її до себе, а залишила в квартирі одну, так і не змогла пояснити. Раніше, за її словами, дитина ніколи не прокидалася…», – розповідає патрульна Юлія.

Про інцидент ми повідомили працівників ювенальної превенції.

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