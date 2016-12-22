У Тернополі жінка-коп скоїла ДТП

20/12/2016 Розмір тексту:

ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції трапилась 19 грудня близько 20-ї на Гаївському перехресті – виїзді з вул. Гайової на Протасевича. Потерпілих в аварії, на щастя, немає.

За попередніми даними, винуватцем ДТП стала 24-річна інспектор патрульної поліції, яка порушила правила дорожнього руху, пише “20 хвилин“.

– Автомобіль Toyota Prius, припиняючи правопорушення з ввімкненими проблисковим маячком, виїжджаючи з вулиці Гайової на вулицю Протасевича, зіткнувся з автомобілем Volkswagen, – повідомили у прес-службі управління патрульної поліції м. Тернополя. – На інспектора патрульної поліції склалипротокол за ст.124 КУпАП – ДТП. Наразі ведеться службове розслідування. За результатами службового розслідування буде встановлена сума збитків. Журналісти також поцікавились у прес-службі, яке саме правило дорожнього руху порушила патрульна, який її водійський стаж і хто ремонтуватиме побите службове авто. Проте ці запитання в управлінні проігнорували.