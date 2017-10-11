На “дорозі смерті” у Тернополі жахлива аварія. Автомобіль викинуло на тротуар. ФОТО

11/10/2017 Розмір тексту:

Проспект Злуки завжди мав недобру славу «дороги смерті». Тут постійно трапляються аварії. Чергова сталася 10 жовтня.

Вчора в обід на цій вулиці зіткнулися “Сhery” та “Toyota”. Одну з автівок викинуло на тротуар, повідомляє tenews.org.ua.

Перехожі викликали патрульних та швидку. Обох водіїв із травмами госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. У салоні автівок пасажирів не було.

Обставини ДТП з’ясовують слідчі.