На “дорозі смерті” у Тернополі жахлива аварія. Автомобіль викинуло на тротуар. ФОТО

11/10/2017 0
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Проспект Злуки  завжди мав недобру славу «дороги смерті». Тут постійно трапляються аварії. Чергова сталася 10 жовтня. 

Вчора в обід на цій вулиці зіткнулися “Сhery” та “Toyota”. Одну з автівок викинуло на тротуар, повідомляє tenews.org.ua.

Перехожі  викликали патрульних та швидку. Обох водіїв із травмами госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. У  салоні автівок пасажирів не було.

Обставини ДТП з’ясовують слідчі.

 

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