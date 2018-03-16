У Тернополі збирають великодні кошики на передову

16/03/2018 Розмір тексту:

«Великодній кошик на передову», – така акція стартувала на Тернопільщині у День добровольця. Її ініціювали волонтерські організації краю.

Благодійний збір для воїнів АТО розпочався від середини березня. Для українських захисників збирають продукти, засоби гігієни, одяг, інші речі. Триватиме акція до четвертого квітня.

«Благодійну допомогу для Великоднього кошика тернополяни можуть приносити за адресою: вулиця Текстильна, 8. Там відбуватиметься збір «Великодніх кошиків» для воїнів АТО. Окрім цього, благодійні скрині планує організувати греко-католицька церква. При парафії церкви можна буде пожертвувати для «Великоднього кошика». Прохання до жителів Тернопільської області – давайте долучимося до цієї акції, підтримаємо воїнів», – каже голова ГО «Тернопільська міська організація ветеранів АТО» Дмитро Гайтко.

Розприділятимуть благодійну допомогу місцеві волонтери. Великодні кошики планують відправити на передову до Пасхальних свят.