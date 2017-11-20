У Тернополі збирали їжу для безпритульних тварин

20/11/2017 Розмір тексту:

«Нагодуй та зігрій», – у Тернополі відбулася традиційна благодійна акція, під час якої збирали харчі для безпритульних тварин. Проведення акції зумовлене гострою нестачею їжі для чотирилапих.

Волонтерка Аліна Кошельовська розповідає, проводити акцію «Нагодуй та зігрій» цього року не планували. Проте волонтерам нічим годувати безпритульних тварин, відтак проведення цієї акції стало єдиним способом їхнього порятунку.

«Ми вже розповідали, що цього року не будемо проводити акцій щодо допомоги безпритульним тваринам. Але в нас не було іншого виходу, як врятувати тваринок від голодної смерті. Тому ми знову вийшли в центр міста й організували акцію по збору їжі. Дуже дякую всім тернополянам, що відгукнулися, приносили їжу. Це у звичайному розумінні слів – рятує від смерті безпритульних тварин. Ми були приємно враженні побачити так багато людей з пакунками. Загалом на потреби собачок ми назбирали понад чотири тисячі гривень», – розповідає дівчина.

Волонтери вкотре закликають тернополян прийняти до своїх домівок чотирилапих друзів з центру перетримки тварин.

Софія Романська