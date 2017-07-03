У Тернополі збирали харчі та будматеріали для безпритульних тварин. ФОТО

03/07/2017 Розмір тексту:

«Нагодуй та збудуй» – таку акцію провели у Тернополі. Волонтери збирали харчі для безпритульних тварин, а також будівельні матеріали для розширення центру перетримок.

Така акція пройшла у Тернополі вперше, раніше відбувалися заходи «Нагодуй та зігрій». Наразі у центрі «Ноїв ковчег» є проблема з харчуванням тварин, а також з будівництвом центру перетримок.

«Зараз літо і теплих речей тварини не потребують. Але проблема, пов’язана з харчуванням тварин залишається відкритою. Якщо зберемо необхідну суму та матеріали, то планується будівництво додаткового центру перетримок. Ми вже прилаштували сотні собак. І зараз до нас постійно телефонують люди з різних куточків України, хочуть забрати додому якусь собаку. Вдячні всім, хто допомагає і підтримує. Цього разу через погану погоду на акцію прийшло не надто багато людей. Проте нам вдалось назбирати трохи крупи, м’яса, молочного та 3,278 грн», – каже керівник ТОГО «Ноїв ковчег» Аліна Кошельовська.

Волонтери розповідають: гроші потрібні не лише на утримання собак, а й на лікування. Тому проведення таких акції заплановане і на наступні вихідні.

Софія Романська