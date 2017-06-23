У Тернополі збудують нову тролейбусну лінію за 13 мільйонів гривень. ВІДЕО

23/06/2017 Розмір тексту:

У Тернополі починають будівництво нової тролейбусної лінії – вона сполучатиме вулицю Бродівську з існуючою тролейбусною мережею.

Лінія проходитиме від “шостого магазину” до перехрестя Лук’яновича.

На це потрібно близько 13-ти з половиною мільйонів гривень, повідомляє ІНТБ.