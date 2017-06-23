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У Тернополі збудують нову тролейбусну лінію за 13 мільйонів гривень. ВІДЕО
23/06/2017 0
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У Тернополі починають будівництво нової тролейбусної лінії – вона сполучатиме вулицю Бродівську з існуючою тролейбусною мережею.
Лінія проходитиме від “шостого магазину” до перехрестя Лук’яновича.
На це потрібно близько 13-ти з половиною мільйонів гривень, повідомляє ІНТБ.
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