У Тернополі збудують нову тролейбусну лінію за 13 мільйонів гривень. ВІДЕО

23/06/2017 0
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У Тернополі починають будівництво нової тролейбусної лінії – вона сполучатиме вулицю Бродівську з існуючою тролейбусною мережею.

Лінія проходитиме від “шостого магазину” до перехрестя Лук’яновича.

На це потрібно близько 13-ти з половиною мільйонів гривень, повідомляє ІНТБ.

 

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