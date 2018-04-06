У Тернополі зберігаються загадкові писанки, яким майже тисячу років. ФОТО

06/04/2018 Розмір тексту:

Стародавні розписані глиняні яйця, більше відомі як писанки-сорококлинки, зберігаються у Тернопільському краєзнавчому музеї. Уже 30 років вчені намагаються розгадати значення древніх символів, які на них зображені.

Дві такі писанки були знайдені більше 30 років тому і відразу ж археологи звернули увагу на клиновидні символи, якими покрита їх поверхня, пише pro.te.ua. Майстер, який займався розписом яєць, розділив поверхню кожного з них на вісім частин. Не так важливо було чи рівні частини між собою, але важливо, щоб вони нагадували трикутники.

Обидві писанки датуються XII-XIII ст., і для їх виготовлення використовувалася глина. Всього на території сучасної України археологи знайшли близько 100 писанок різних майстрів. Більшість з них фарбували у зелений або в жовтий колір, а орнамент робили концентричними колами. Але два глиняних яйця з Тернопільського музею допомогли вченим зробити нове припущення про призначення писанок: можливо це своєрідний стародавній календар.