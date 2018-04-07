У Тернополі збереться найбільше депутатів у вишиванках

07/04/2018 0
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12-13 травня у Тернополі відбудеться Х Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма “Цвіт вишиванки”, присвячений Дню Матері.

Як повідомляють організатори фестивалю, заплановано встановлення рекорду України щодо кількості перебування в одному місці депутатів Верховної Ради України та місцевих рад у вишиванках.

Крім цього, в рамках фестивалю відбудеться конкурс на кращий вишитий герб України, області, району, міста, селища та села.

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