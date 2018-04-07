У Тернополі збереться найбільше депутатів у вишиванках
07/04/2018 0
Розмір тексту:
12-13 травня у Тернополі відбудеться Х Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма “Цвіт вишиванки”, присвячений Дню Матері.
Як повідомляють організатори фестивалю, заплановано встановлення рекорду України щодо кількості перебування в одному місці депутатів Верховної Ради України та місцевих рад у вишиванках.
Крім цього, в рамках фестивалю відбудеться конкурс на кращий вишитий герб України, області, району, міста, селища та села.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Розпорядок Великодніх богослужінь у церкві Матері Божої Неустанної Помочі
- На Тернопільщині склали велетенський великодній кошик заввишки півтора метра. ВІДЕО
- Класика жанру: водій BMW на “бляхах” скоїв ДТП і втік
- Загинув на місці: у Тернополі будівельник випав з п’ятого поверху
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...