У Тернополі завершився другий цього року опалювальний сезон

26/04/2017 0
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Відсьогодні послуги теплопостачання зупинили в усіх районах області й у Тернополі. Комунальники сподіваються, що погода до осені більше не жартуватиме.

Під час теплої пори в регіоні займатимуться термомодернізацією й впровадженням альтернативних джерел енергії. Оскільки система теплопостачання в Тернополі й по районах області застаріла й енергозатратна.

«Відсьогодні опалювальний сезон вважається завершеним. Нагадаємо, опалення було відновлено не лише в Тернополі, а й по районах області. В неопалювальний період буде зосереджена робота на ремонті, модернізації систем теплопостачання. Оскільки в осінньо-зимовий період було виявлено чимало проблем. Перш за все це дуже мала кількість засобів обліку теплової енергії, а також є проблема  розбалансування теплових мереж. В області  є багатоквартирні будинки, де до централізованого опалення підключено лише кілька квартир. Це залишається проблемою. Також актуальним залишається питання впровадження альтернативних джерел енергії, термомодернізації», – каже в.о. начальника управління ЖКГ ОДА Софія Близнюк.

Жителям краю радять встановлювати енергозберігаючі котли. Оскільки вартість природного газу може і далі збільшуватися.

Софія Романська

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