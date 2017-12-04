У Тернополі завершили перерахунок субсидій

04/12/2017 Розмір тексту:

Управління соціальної політики Тернопільської міської ради завершило здійснювати перерахунок житлових субсидій мешканцям міста на весь опалювальний період – до 30 квітня 2018 року.

Про це повідомляють у прес-службі міської ради.

Загалом у цей час субсидії отримуватимуть 47320 сімей.

Мешканцям які подавали документи на субсидію, необхідно звернутися до ЖЕКів (житлово-експлуатаційних установ) та отримати у них повідомлення із зазначенням розміру субсидії, обов’язкової частки оплати та норми на газ, світло і т.д.