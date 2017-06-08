У Тернополі затримали таксиста, який випив у 15 разів більше дозволеного

08/06/2017 Розмір тексту:

Патрулюючи вулицю Шептицького, 7 червня, близько 18-ї години, інспектори помітили автомобіль таксі Chevrolet Aveo, який порушував ПДР.

Вони наказали водієві зупинитися. При спілкуванні з 56-річним громадянином інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.