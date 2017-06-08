У Тернополі затримали таксиста, який випив у 15 разів більше дозволеного

08/06/2017 0
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Патрулюючи вулицю Шептицького, 7 червня, близько 18-ї години, інспектори помітили автомобіль таксі Chevrolet Aveo, який порушував ПДР.

Вони наказали водієві зупинитися. При спілкуванні з 56-річним громадянином інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік погодився пройти освідування на місці. Результат алкотесту – 2,99 проміле алкоголю в крові. А це 15 разів перевищує допустиму норму.

На таксиста патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову за ст. 122 КУпАП (Порушеня ПДР), повідомляють у патрульній поліції.

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