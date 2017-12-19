У Тернополі затримали озброєного нелегала

«Коли я підійшов перевірити документи, пасажир різко почав щось ховати, я побачив рукоятку предмета схожого на пістолет», – розповів патрульний Василь Дідик.

На місце події інспектори викликали слідчих. На водія патрульні винесли постанову за ч.2 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).

Згодом встановили, що 22-річний пасажир транспортного засобу перебуває на території України нелегально. Про дану особу патрульні повідомили міграційну службу, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.