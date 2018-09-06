У Тернополі затримали “липового” учасника бойових дій

06/09/2018 Розмір тексту:

4 вересня, близько 21-ї години ранку на вулиці Веселій патрульні виявили підозрілу особу.

Інспектори підійшли до громадянина, щоб перевірити його. Коли запитали чи має при собі заборонені речовини, молодик почав нервувати.