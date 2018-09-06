У Тернополі затримали “липового” учасника бойових дій
06/09/2018 0
Розмір тексту:
4 вересня, близько 21-ї години ранку на вулиці Веселій патрульні виявили підозрілу особу.
Інспектори підійшли до громадянина, щоб перевірити його. Коли запитали чи має при собі заборонені речовини, молодик почав нервувати.
При поверхневій перевірці патрульні виявили три згортки паперу в якому була речовина білого кольору, схожа на наркотичну. Також при собі він мав паспорт, посвідчення водія та учасника бойових дій на різні прізвища, які не належать даному громадянину.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...