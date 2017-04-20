У Тернополі затримали фури, які везли львівське сміття у Дніпро. ФОТО

20/04/2017 Розмір тексту:

Дві фури зі сміттям, а це близько сорока тонн, зупинили поліцейські Тернопільщини неподалік Малашівського сміттєзвалища на Зборівщині. За словами Ярослава Мудрого, заступника начальника Тернопільського відділення поліції, вантажівки марки ДАФ рухалися Тернопільщиною 19 квітня близько 21:15.

Власник транспортних засобів – підприємець з Тернополя, а побутові відходи, які були в фурах, відповідно до товаро-транспортних накладних, належать львівському підприємству.

За словами водіїв, вони дане сміття везли зі Львова до Дніпра. На Тернопільщину заїхали на дозаправку, а також вирішили відрегулювати клапани двигунів автотранспорту в селі Чернихів. Їхні документи та слова перевіряють слідчі. Наразі вантажівки знаходяться на арештмайданчику.

За інформацією Державної екологічної інспекції, загалом у Тернопільській області виявлено вже 13 фактів викидання відходів зі Львова.