У Тернополі затримали двох жінок, які обікрали крамниці

04/07/2017 Розмір тексту:

Протягом доби поліцейські встановили двох осіб причетних до крадіжок з магазинів.

З заявою про крадіжку до працівників Тернопільського відділу поліції звернулася продавець однієї з місцевих крамниць . Жінка повідомила, що невідома особа викрала з прилавку велику кількість косметики, чим завдала збитків на загальну суму 709 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 38-річна місцева мешканка. Тернополянка вже попадала в поле зору правоохоронців за майнові злочини. Все викрадене крадійка встигла продати, а кошти витратити на власні потреби.