У Тернополі затримали двох жінок, які обікрали крамниці
Протягом доби поліцейські встановили двох осіб причетних до крадіжок з магазинів.
З заявою про крадіжку до працівників Тернопільського відділу поліції звернулася продавець однієї з місцевих крамниць . Жінка повідомила, що невідома особа викрала з прилавку велику кількість косметики, чим завдала збитків на загальну суму 709 гривень.
У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 38-річна місцева мешканка. Тернополянка вже попадала в поле зору правоохоронців за майнові злочини. Все викрадене крадійка встигла продати, а кошти витратити на власні потреби.
Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваної до скоєння аналогічних злочинів.
Ще один факт крадіжки товарів з крамниці задокументувати місцеві правоохоронці. До злочину причетна ще одна тернополянка, 1976 року народження. Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність за вчинення протиправних дій.
Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років, повідомляють у поліції.
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