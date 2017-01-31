У Тернополі затримали чоловіка з автоматами Калашникова. ФОТО

31/01/2017 Розмір тексту:

Досудове розслідування за матеріалами справи СБУ розпочали слідчі Тернополя відповідно до статті 263 частина 1 ККУ – носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

За словами старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Богдана Филими, ще у січні в обласному центрі в поле зору правоохоронців потрапив чоловік, який мав при собі предмети, схожі на автомати Калашникова. Речі вилучили і передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Правоохоронці відкрили по даному факту кримінальне провадження, а після проведення санкціонованого обшуку в квартирі тернополянина виявили ще й 120 набоїв калібру 5,45 та бойову гранату. Любитель зброї переконує правоохоронців, що граната не його, а набої виміняв на пляшку спиртного в невідомого. Усі його слова перевіряють слідчі.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому обрали запобіжний захід – домашній арешт із забороною залишати житло в нічну пору доби. Триває слідство.