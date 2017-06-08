У Тернополі затримали “банду” з цілим “арсеналом”

08/06/2017 0
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Сьогодні о 3-ій годині ранку на вулиці Живова патрульні поліцейські помітили 5 -х підозрілих чоловіків.

Інспектори підійшли, щоб встановити їх особи. При поверхневій перевірці патрульні виявили у них предмети, схожі на ножі, газові балончики, відмички, гайкові ключі…

На місце події патрульні поліцейські викликали слідчих для з’ясування усіх обставин, повідомляють у патрульній поліції.

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