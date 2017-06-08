- фільми в кінотеатрах України
У Тернополі затримали “банду” з цілим “арсеналом”
08/06/2017 0
Розмір тексту:
Сьогодні о 3-ій годині ранку на вулиці Живова патрульні поліцейські помітили 5 -х підозрілих чоловіків.
Інспектори підійшли, щоб встановити їх особи. При поверхневій перевірці патрульні виявили у них предмети, схожі на ножі, газові балончики, відмички, гайкові ключі…
На місце події патрульні поліцейські викликали слідчих для з’ясування усіх обставин, повідомляють у патрульній поліції.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...