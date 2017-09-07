У Тернополі запустять трирівневу систему оплати за проїзд
У Тернополі взялися модернізовувати систему оплати за проїзд. У громадському транспорті має запрацювати трирівнева система, випробовувати яку планують вже з першого жовтня.
Відповідно до можливих нововведень, найвищим буде тариф для тих, хто розраховується готівкою.
«Трирівнева система полягає у тому, що пасажири зможуть розрахуватися за проїзд трьома способами. Готівкою, тоді вартість проїзду буде найвищою, транспортною карткою, або ж карткою тернополянина – у цьому випадку вартість проїзду буде найнижчою. Планується, що при розрахуванні персоніфікованими картками вартість проїзду в маршрутках становитиме 4 гривні, в електротранспорті – 3 гривні. При оплаті транспортною карткою тариф буде трохи вищим, від 50 коп. до гривні. А от найдорожче буде їздити, оплачуючи готівкою. Для таких пасажирів вартість проїзду становитиме: 4 гривні у тролейбусах; 5 гривень – у маршрутках. Плануємо випробовувати цю систему оплати за проїзд у громадському транспорті з першого жовтня», – відзначили в управлінні транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради.
Тернополяни ставляться до цього нововведення неоднозначно. Більшість звикла оплачувати проїзд готівкою.
Софія Романська
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Коментарі (2)
Михайло06/09/2017
Яким документом це затверджується?
SUJH06/09/2017
Яка ціна для школярів?