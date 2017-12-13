У Тернополі запрацювала “Фабрика Святого Миколая”

13/12/2017 Розмір тексту:

Тернополянам радять стати помічниками Чудотворця. В обласному центрі спеціально створили «Фабрику Святого Миколая». Відтак помічники Чудотворця готуватимуть подарунки для дітей з малозабезпечених родин або сиріт.

Так звана фабрика працює у рамках акції «Миколай про тебе не забуде». Приєднатися до неї можуть всі охочі.

«Ми заохочуємо всіх тернополян приєднатися до цієї акції, щоб якомога більше дітей могли відчути себе щасливими на День Святого Миколая. Помічниками Святого Миколая можуть стати студенти, учні, небайдужі дорослі люди. Ми хочемо зібрати кілька сотень волонтерів. Для цього необхідно прийти на нашу «Фабрику» та принести щось для дітей. Це можуть бути солодощі, або будь-які інші практичні речі. Також нам будуть потрібні люди, щоб розфасовувати це все. 18-го грудня ми будемо розвозити подарунки по домівках дітей», – каже помічник Святого Миколая Ірина Бревко.

Акцію «Миколай про тебе не забуде» у Тернополі проводять більше десяти років. Цього разу подарунки планують подарувати для двох тисяч діток. Фабрика Святого Миколая діє при храмі Святого Йосафата.

Софія Романська