У Тернополі запрацювала електронна система оплати за проїзд у громадському транспорті. ВІДЕО

20/11/2017 Розмір тексту:

У Тернополі запроваджено в дію електронну систему оплати за проїзд. І тепер це не тілька ініціатива тернопільської мерії, а й вимога законодавства. Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про внесення змін до деяких постанов Кабміну щодо запровадження у громадському транспорті всіх міст Украни автоматизованої системи оплати за проїзд”. Постанова Кабміну чітко регулює, як має працювати така система.

У громадському транспорті Тернополя “електронний квиток” запрацював у тестовому режимі ще кілька місяців тому. Пасажири, які отримали “Соціальну картку тернополянина”, платитимуть за проїзд так само як і раніше, а також на перспективу отримають знижки на муніципальні послуги. Пільгові категорії пасажирів будуть їздити, як і раніше, безкоштовно, повідомляє TV-4.

– Власне з 15 листопада, згідно з рішенням виконавчого комітету, повноцінно введено в дію електронну систему оплати за проїзд. Вона може бути реалізована або купівлею персональної соціальної картки тернополянина, яку всі пільговики отримають безкоштовно. Або шляхом придбання електронного проїзного, який можна купити в будь-якому пункті продажу квитків на громадський транспорт. Ми не ввели в дію двоставкою систему оплати за проїзд, тобто тариф для тих, хто немає картки не піднімали, через те, що через технічні причини. Дуже невелика кількість тернополян отримала цю картку, відповідно, аби не завдавати лишніх проблем мешканцям, ми відтермінували введення двоставкового тарифу, – розповідає міський голова Тернополя Сергій Надал.

Відпер запровадження електронної системи оплати за проїзд – не тілька ініціатива тернопільської мерії, а й вимога законодавства. Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про внесення змін до деяких постанов Кабміну щодо запровадження у громадському транспорті всіх міст Украни автоматизованої системи оплати за проїзд”. Впродовж листопада – грудня у міській раді сподіваються, вдасться виготовити необхідну кількість карток і до Нового року електронна система оплати за проїзд у місті запрацює на повну.