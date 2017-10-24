У Тернополі запрацює унікальний реабілітаційний центр для учасників АТО

24/10/2017 Розмір тексту:

В обласному центрі взялися за спорудження реабілітаційного центру для учасників АТО. Вже закладена капсула під будівництво. Планується, що у закладі проходитимуть фізичну і психологічну реабілітацію травмовані, інваліди, ветерани АТО, а також допомогу надаватимуть їхнім родичам.

Програму діяльності центру презентували в обласному прес-клубі.

Будівельні роботи триватимуть до двох років. Проект передбачає створення кабінетів стоматолога, кардіолога, уролога, масажу, фізпроцедур, басейну, а також гральної кімнати. Адаптують приміщення і для людей з особливими потребами.

«Наша країна в такій ситуації, що такі центри – зараз необхідність. Ми маємо досвід, коли наші земляки приходили з Афганістану, ними ніхто не займався. І тепер – непоправні наслідки. Люди отримували поранення, контузії, і залишались самі з собою. Цей реабілітаційний центр створять для того, щоб учасники АТО могли повернутись до життя після війни», – каже голова Тернопільської міської «Спілки ветеранів війни в Афганістані» Роман Храпцьо.

Нині часники АТО не мають можливостей для повноцінної реабілітації. Хоча необхідну допомогу і пропонують лікувальні заклади краю, проте для багатьох цього недостатньо, щоб повністю відновитися.

Софія Романська