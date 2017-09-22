У Тернополі запрацює соціальне таксі

22/09/2017 Розмір тексту:

Соціальне таксі для потреб людей з обмеженими можливостями запрацює в Тернополі. Наразі волонтери з благодійного фонду «Карітас» збирають гроші, щоб купити автомобіль.

Ідея створити соціальне таксі з’явилася у тернопільських волонтерів. Вони вже зібрали сто тисяч гривень, вартість автомобіля – 17 тисяч доларів.

«Ми давно зрозуміли, що в Тернополі є велика необхідність для діяльності соціального таксі. Адже є багато потребуючих людей, які не можуть собі дозволити звичайного таксі, і крім того звичайне таксі не облаштоване. Думаю, соціальним таксі в нашому місті зможе користуватися до тисячі людей. Плануємо, що цей автомобіль зміг помістити до десяти людей, а також щоб були можливості для транспортування інвалідних колясок», – каже організатор проекту Сергій Кучула.

Соціальні таксі вже працюють у Хмельницькому та Києві. Тернопільські волонтери поки що назбирали лише 20% від потрібної суми коштів.

«Це гроші, які пожертвували небайдужі люди. Ми сподіваємося, що невдовзі вдасться назбирати необхідну суму. Тож прохання для всіх, кому небайдужа доля людей з обмеженими можливостями – допомагати», – відзначив представник тернопільської спільноти людей з обмеженими можливостями Валерій Басюк.

Автомобіль працюватиме на базі благодійного фонду «Карітас». Щоб замовити послугу, потрібно буде завчасно зателефонувати і записатись.

Софія Романська