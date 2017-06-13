У Тернополі започаткують “Спорт у кожному дворі”

13/06/2017 Розмір тексту:

«Спорт у кожному дворі», – таку акцію реалізовуватимуть в обласному центрі. До спортивних занять планують залучити якомога більше дітей.

У Тернополі започаткували масові фізкультурно-спортивні заняття минулого року, серед організаторів – міський центр фізичного здоров’я населення.

«Минулого року ми приурочили цю акцію Олімпійським іграм у бразильському Ріо-де-Жанейро. Цього року хочемо, щоб до спортивних занять приєдналося якомога більше дітей. Тому вирішили дещо розширити «географію» проведення руханок. Перший у списку – сквер, що по вул. Б. Лепкого. Минулого року ми провели сім таких заходів у різних мікрорайонах міста. У програмі були танцювальні майстер-класи, а також різні спортивні ігри, змагання. Гаслом цьогорічних ігор буде такий вислів – «Щоб здоров’я добре мати, слід про нього змалку дбати». Ми хочемо залучити до спортивних ігор дітей різних вікових категорій, спеціальні заняття проводитимуть також для найменших», – відзначила начальник відділу інформаційно-методичної роботи Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Вілора Невінська.

У програмі акції «Спорт у кожному дворі» – ігри з олімпійських видів спорту; турніри з міні-футболу, стрітболу та волейболу. Спортивні заняття проводитимуть у різних мікрорайонах міста. Організатори запрошують дітей разом з батьками.

Софія Романська