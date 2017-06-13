У Тернополі започаткують “Спорт у кожному дворі”
«Спорт у кожному дворі», – таку акцію реалізовуватимуть в обласному центрі. До спортивних занять планують залучити якомога більше дітей.
У Тернополі започаткували масові фізкультурно-спортивні заняття минулого року, серед організаторів – міський центр фізичного здоров’я населення.
«Минулого року ми приурочили цю акцію Олімпійським іграм у бразильському Ріо-де-Жанейро. Цього року хочемо, щоб до спортивних занять приєдналося якомога більше дітей. Тому вирішили дещо розширити «географію» проведення руханок. Перший у списку – сквер, що по вул. Б. Лепкого. Минулого року ми провели сім таких заходів у різних мікрорайонах міста. У програмі були танцювальні майстер-класи, а також різні спортивні ігри, змагання. Гаслом цьогорічних ігор буде такий вислів – «Щоб здоров’я добре мати, слід про нього змалку дбати». Ми хочемо залучити до спортивних ігор дітей різних вікових категорій, спеціальні заняття проводитимуть також для найменших», – відзначила начальник відділу інформаційно-методичної роботи Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Вілора Невінська.
У програмі акції «Спорт у кожному дворі» – ігри з олімпійських видів спорту; турніри з міні-футболу, стрітболу та волейболу. Спортивні заняття проводитимуть у різних мікрорайонах міста. Організатори запрошують дітей разом з батьками.
Софія Романська
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