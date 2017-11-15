У Тернополі “замінували” вокзали
15/11/2017 0
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З різницею в п’ять хвилин надійшло повідомлення до диспетчерів авто та залізничного вокзалів. Невідомий чоловік сказав, що обидві установи заміновані.
О 15:11 повідомлення отримали працівники автовокзалу, а о 15:16 зателефонували ще й на залізничний. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісти, служба надзвичайних ситуацій, кінологи, бригади екстреної меддопомоги. На автовокзалі фахівці оглянули приміщенні і нічого не знайшли. Людей не евакуйовували. Наразі експерти перевіряють залізничний вокзал.
Правоохоронці встановлюють звідки і хто здійснив ці дзвінки, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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