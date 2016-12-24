У Тернополі заколядують афроамериканці

23/12/2016 Розмір тексту:

Нагадаємо, у Тернополі вирішили святкувати Різдво 25-го грудня. Упродовж вихідних в обласному центрі відбудеться ряд урочистих заходів. Родзинкою святкування має стати спільне виконання Різдвяних пісень: до співу на Театральному майдані приєднаються афроамериканці.

У неділю на Театральному майдані в обласному центрі буде справжнє європейське Різдво. Святкування розпочинається о сімнадцятій годині. Організатори залучили представників різних християнських конфесій. Серед учасників святкової програми – іноземці, зокрема афроамериканці. Вони разом з тернополянами співатимуть Різдвяні пісні. «Програма свята дуже насичена. Ми вирішили залучити людей різних вікових категорій. У програмі святкування не лише – виконання Різдвяних пісень, але постановки, мюзикл. Наші волонтери на Театральному майдані роздаватимуть гарячий чай зі смачним Різдвяним печивом, також будуть інші смачні страви за традиціями заходу, наприклад плов, тож усі присутні зможуть зігрітися і відчути атмосферу справжнього свята», – каже організатор святкової програми Лідія Волощук.

Нагадаємо святкові заходи з нагоди Різдва Христового відбуватимуться у Тернополі три дні: 25-го, 26-го, 27-го грудня з сімнадцятої години. А 24-го грудня о дев’ятнадцятій годині у торговому центрі «Подоляни» запланований Різдвяний флешмоб з участю молоді з різних церков Тернополя.