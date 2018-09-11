У Тернополі загубився хлопчик з Прикарпаття

11/09/2018 Розмір тексту:

Приїхав у гості та заблукав. Така неприємність спіткала у Тернополі 11-річного жителя Івано-Франківщини. Працівники ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в області повернули дитину родичам.

Як встановили правоохоронці, хлопчик приїхав до нашого обласного центру в гості разом з бабусею. Дорослі відпустили дитину гратися у дворі. Хлопчик не помітив, як заблукав, звернувши на іншу вулицю. Дороги назад самотужки не зміг знайти. На своєму шляху побачив дитячу поліклініку. Звернувся до працівників медичного закладу за допомогою, а останні вже сконстатували з працівниками поліції.

Хлопчик назвав правоохоронцям своє ім’я, прізвище. Школяр розповів, що проживає в одному із сіл Івано-франківській області та приїхав у Тернопіль разом з бабусею. Допоки правоохоронці проводили пошукові заходи, дитину доправили до центру соціально-психологічної реабілітації, де про хлопчика попіклувалися.

Отримавши інформацію від малолітнього, тернопільські поліцейські зв’язалися з колегами з Прикарпаття. Спільними зусиллями вдалося встановити місце проживання хлопчика та отримати телефони його родичів.

Яким же було здивування бабусі, коли до неї зателефонували правоохоронці і повідомили, що її внук знайшовся. Жінка разом з родичами сама намагалася розшукати дитину – та намарно. Вже збиралася звертатися за допомогою до поліції. На щастя, з дитиною все гаразд і вона не стала жертвою протиправних посягань, повідомляють у поліції.