У Тернополі “загубився” 14-річний підліток

27/10/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Виклик від тернополянки про те, що на вулиці Мазепи блукає 14-річний хлопець, надійшов 26 жовтня, близько 23:40 години.

Оперативно прибувши на місце події, полісмени виявили громадянина на якого вказала заявниця. Охоронці порядку встановили особу неповнолітнього. Ним виявився житель села Ласківці Теробовлянського району. Також зв’язалися з його сестрою.

Хлопця інспектори відвезли на вулицю Енергетичну, де вона проживає, повідомляють у патрульній поліції.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,328 / 10.12m