У Тернополі “загубився” 14-річний підліток

27/10/2017 Розмір тексту:

Виклик від тернополянки про те, що на вулиці Мазепи блукає 14-річний хлопець, надійшов 26 жовтня, близько 23:40 години.

Оперативно прибувши на місце події, полісмени виявили громадянина на якого вказала заявниця. Охоронці порядку встановили особу неповнолітнього. Ним виявився житель села Ласківці Теробовлянського району. Також зв’язалися з його сестрою.