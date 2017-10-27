У Тернополі “загубився” 14-річний підліток
27/10/2017 0
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Виклик від тернополянки про те, що на вулиці Мазепи блукає 14-річний хлопець, надійшов 26 жовтня, близько 23:40 години.
Оперативно прибувши на місце події, полісмени виявили громадянина на якого вказала заявниця. Охоронці порядку встановили особу неповнолітнього. Ним виявився житель села Ласківці Теробовлянського району. Також зв’язалися з його сестрою.
Хлопця інспектори відвезли на вулицю Енергетичну, де вона проживає, повідомляють у патрульній поліції.
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