У Тернополі загадково зник 48-річний чоловік

04/05/2017 Розмір тексту:

Поліцейські просять допомоги у пошуку 48-річного Прокопенка Олександра Анатолійовича жителя Тернополя.

За словами його дружини, чоловік 30 квітня вийшов з дому на роботу і до сьогодні його місце перебування залишається невідомим.

У день зникнення тернополянин був одягнений у світлу куртку з капюшоном, сині джинси, сині кросівки, блакитну футболку, сорочку в клітинку, чорну кепку.

Інформацію про можливе місцеперебування Прокопенка Олександра Анатолійовича правоохоронці просять повідомляти за номерами у Тернополі (код 0352) 27-11-70, 27-10-71,27-14-34, чи 102 у будь-який підрозділ поліції.