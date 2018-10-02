У Тернополі зафіксували вже другий випадок екзотичної хвороби з Африки. ВІДЕО

На Тернопільщині зафіксували другий випадок малярії

На Тернопільщині зафіксували другий у цьому році випадок малярії. Про це повідомив сьогодні заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Занедужала громадянка Нігерії, студентка одного з тернопільських вузів.

Опубліковано Новини ТТБ, обласне радіо Четвер, 20 вересня 2018 р.