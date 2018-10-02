У Тернополі зафіксували вже другий випадок екзотичної хвороби з Африки. ВІДЕО
02/10/2018 0
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На Тернопільщині зафіксували другий у цьому році випадок малярії.
Про це повідомив заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев.
Занедужала громадянка Нігерії, студентка одного з тернопільських вишів, повідомляє ТТБ.
На Тернопільщині зафіксували другий випадок малярії
На Тернопільщині зафіксували другий у цьому році випадок малярії. Про це повідомив сьогодні заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Занедужала громадянка Нігерії, студентка одного з тернопільських вузів.
Опубліковано Новини ТТБ, обласне радіо Четвер, 20 вересня 2018 р.
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