У Тернополі зафіксували вже другий випадок екзотичної хвороби з Африки. ВІДЕО

02/10/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

На Тернопільщині зафіксували другий у цьому році випадок малярії.

Про це повідомив заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Занедужала громадянка Нігерії, студентка одного з тернопільських вишів, повідомляє ТТБ.

На Тернопільщині зафіксували другий випадок малярії

На Тернопільщині зафіксували другий у цьому році випадок малярії. Про це повідомив сьогодні заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Занедужала громадянка Нігерії, студентка одного з тернопільських вузів.

Опубліковано Новини ТТБ, обласне радіо Четвер, 20 вересня 2018 р.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Хто, на Вашу думку, стане наступним Президентом України?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
18 / 0,530 / 12.12m