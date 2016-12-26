У Тернополі забрали “нічийний” кіоск біля ринку. ФОТО

26/12/2016 Розмір тексту:

23 грудня демонтовано тимчасову споруду-кіоск з вулиці Оболоня (біля будинку №11) в м. Тернополі постійно діючою робочою групою з проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, власник якої не встановлений.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 14.12.2016р. №1067 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

Зазначена демонтована тимчасова споруда знаходиться на території , яка охороняється, КП «Тернопільелектротранс» за адресою вул. Тролейбусна, 7 в м. Тернополі. Для повернення демонтованої споруди власнику необхідно звернутись в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради по вул. Коперника, 1 в м.Тернополі з питання оплати проведених робіт з демонтажу.