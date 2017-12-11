У Тернополі заборонили паркуватися у снігопад у не призначених для цього місцях

11/12/2017 Розмір тексту:

На засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення обмежити рух великовагового транспорту без антибуксових пристроїв на дорогах та вулицях Тернополя.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Ідеться про проїзні шляхи, які сумісні з дорогами загального користування М-12, Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка, М-19, Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, Р-41, обхід м. Тернополя та на інших вулицях міста при умовах снігопаду, ожеледиці на інших несприятливих погодних умовах.

Також заборонено паркування транспортних засобів на вулицях та дорогах міста, крім спеціально відведених місць для паркування при умовах снігопаду, ожеледиці на інших несприятливих погодних умовах.

До слова, рішення було прийняте з метою забезпечення безпеки дорожнього руху при несприятливих погодних умовах, належного утриманню шляхово-мостового господарства, під’їзду спеціальної аварійно-рятувальної техніки та вивезення побутових відходів, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р. № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».