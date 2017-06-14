У Тернополі заборонять їздити швидше 50 км/год?

14/06/2017 0
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Максимально допустиму швидкість руху на дорогах у населених пунктах варто знизити з 60 до 50 кілометрів за годину.  

Про це заявив в.о. голови “Укравтодору” Славомір Новак під час засідання Кабінету міністрів, передає Українська правда.

“Всі європейські країни згідні в одному, що першочерговим ворогом пішоходів, а також водіїв на дорогах є швидкість. Приходить час, коли потрібно почати говорити про збільшення штрафів за швидкість і зниження швидкості у містах із 60 до 50 км на годину”, – сказав він.

“В європейських містах є 50 км за годину, а в особливих пунктах є 30 км за годину”, – додав Новак.

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