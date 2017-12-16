У Тернополі за один день кишенькарі вкрали чотири дорогі смартфони
16/12/2017 0
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Впродовж однієї доби на лінію «102» надійшло одразу чотири звернення від жителів обласного центру. Всі вони стави жертвами кишенькових злодіїв.
Громадяни нехтуючи правилами безпеки втратили свої дороговартісні засоби зв’язку, повідомляють у поліції.
Тернополяни зберігали свої мобільні телефони в кишенях верхнього одягу, при цьому не помічали як сторонні особи їх викрадали.
Так заявники втратили Iphone 7 Plus, Samsung 5, Iphone 5C та Huawei. Суму завданих збитків потерпілі оцінили в суму в близько 45 000 гривень.
Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.
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