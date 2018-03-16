У Тернополі за ніч обікрали три автомобілі

16/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Минулої ночі троє власників автомобілів постраждали від грабіжників. Трапилися крадіжки у мікрорайоні «Сонячному» та на «Східному» масиві.

Першу крадіжку здійснили на проспекті Злуки. Там у автівці марки Mercedes розбили бокове скло та викрали електролічильник, повідомляє Терен.

Наступним обікрали автомобіль марки Volvo на вулиці Морозенка. Грабіжники забрали дві акумуляторні батареї.

І ще одна крадіжка трапилася на вулиці Клима Савури. Там із авто марки Daewoo також викрали батарею.

Наразі патрульні поліцейські встановлюють деталі крадіжок.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,371 / 11.4m