У Тернополі за хабар будуть судити майстра училища

30/11/2017 0
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Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному  провадженні за ч.3 ст. 354 КК України  (Одержання працівником установи, який  не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення дій в інтересах того, хто надає таку вигоду) стосовно викладачки одного з навчальних закладів міста.

Встановлено, що 10 жовтня 2017 року, до прокуратури із заявою звернулась студентка одного з навчальних закладів міста. Дівчина повідомила, що майстер виробничого навчання вимагає у неї 1500 грн за зарахування виробничої практики, яку вона фактично не проходила.

Наступного дня  дівчина принесла майстрині у службовий кабінет обіцяні гроші, та передала їй 1500 грн неправомірної вигоди. Цей факт зафіксували правоохоронці.

Розслідування завершено. Викладачці повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.354 КК України. Справу скеровано до суду, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

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