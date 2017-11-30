У Тернополі за хабар будуть судити майстра училища

30/11/2017 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 354 КК України (Одержання працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення дій в інтересах того, хто надає таку вигоду) стосовно викладачки одного з навчальних закладів міста.

Встановлено, що 10 жовтня 2017 року, до прокуратури із заявою звернулась студентка одного з навчальних закладів міста. Дівчина повідомила, що майстер виробничого навчання вимагає у неї 1500 грн за зарахування виробничої практики, яку вона фактично не проходила.

Наступного дня дівчина принесла майстрині у службовий кабінет обіцяні гроші, та передала їй 1500 грн неправомірної вигоди. Цей факт зафіксували правоохоронці.

Розслідування завершено. Викладачці повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.354 КК України. Справу скеровано до суду, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.