У Тернополі з вантажівки впав дорожній каток. ФОТО
02/10/2018 0
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1 жовтня, близько 18:30, на вулиці Мазепи, між зупинкою громадського транспорту “Готель “Галичина”” та піцерією “Маяк”, сталася аварія. Каток для трамбування асфальту, який перевозила вантажівка, упав із платформи під час руху.
Про це 0352.ua повідомив читач Назар, який сфотографував місце подій.
Біля вантажівки зібралися люди. Очевидці аварії. Причини, через які каток зірвався під час транспортування, з’ясовуються.
Про травмованих внаслідок падіння машини для трамбування поки не повідомляється.
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