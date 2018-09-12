У Тернополі з психлікарні втік хворий чоловік

12/09/2018 Розмір тексту:

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують Володимира Івановича Шестерняка, мешканця села Костільники Бучацького району, 1974 року народження.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, чоловік перебував на лікуванні в обласному психоневрологічному диспансері. 19 липня він самовільно залишив заклад і до цього часу його місце перебування невідоме.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцезнаходження, поліцейські просять телефонувати за номерами у Тернополі (03546) 27-11-70, або на лінію «102».