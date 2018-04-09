У Тернополі з нічного клубу евакуювали 600 людей через замінування

09/04/2018 Розмір тексту:

В понеділок, 9 квітня близько 00:27 на лінію «102» надійшло повідомлення про замінування розважального закладу, що в Тернополі на вулиці Чумацькій.

На місце події виїхали усі екстренні служби. В цей час в приміщенні відпочивало чимало відвідувачів. Поліцейськими евакуйовано понад 600 людей. Вибухотехніки та кінологи обстежили будівлю та прилеглу територію з метою виявлення можливого вибухового пристрою. Інформація про замінування не підтвердилася.

Правоохоронці встановлюють особу додзвонювача. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 259 ККУ України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.