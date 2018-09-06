У Тернополі з кранів тече… пиво. ВІДЕО

06/09/2018 Розмір тексту:

Вода жовтуватого кольору. У соціальних мережах тернополяни скаржилися на брудну воду, що потекла із кранів у їх помешканнях. Кореспондент TV-4 поцікавилася у “Тернопільводоканалі”, чому так стається.

“Живе пиво з –під крану” – так тернополяни відреагували на це фото у соціальних мережах. Мешканці кажуть: вода жовтуватого кольору йшла прямо з крану. У “Тернопільводоканалі” нам повідомили, що в останні дні справді отримували ряд скарг на погіршення якості води.

Та у «Тернопільводоканалі» пояснюють, з чим найбільше може бути пов’язане таке забруднення води у домівках тернополян.

-Ми беремо воду з підземних джерел – це свердловини, які мають глибину 30-40 метрів. І в цих свердловинах є кілька свердловин, які містять в собі залізо. Це залізо, воно в двовалентному стані є під час того, як ми його піднімаємо з цих свердловин. Але по мірі того, як воно йде по трубах, знаємо, що з Івачева до Тернополя це близько 20 км. Відповідно, загальна протяжність наших водопровідних мереж це приблизно 320 км. Під час цієї подорожі, це залізо переходить в трьохвалентний стан, який і обумовлює колір води, – каже завлабораторії хіміко-бактеріологічного контролю питної води ОКСАНА МАР’ЮК.

Погіршення води може ще залежати від незадовільного стану внутрішньо будинкових мереж, додають працівники лабораторії. Та у такий випадках мешканцям будинків радять , зачекати деякий час, аби вода змінила свій колір. Якщо цього не сталося, то варто звернутися у диспетчерську службу “Тернопільводоканал”.

Джерело: TV-4