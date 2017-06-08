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У Тернополі юнак хотів викинутися з 9-го поверху
08/06/2017 0
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У Тернополі юнак намагався скоїти самогубство. Хлопець хотів стрибнути з фасаду 9-го поверху.
Інцидент трапився 7 червня близько 5-ї години вечора, повідомляє Доба.
Бригада швидкої виїжджала на вулицю Крушельницької, де надавала допомогу хлопцеві, який намагався здійснити спробу суїциду, піднявшись на фасад 9-го поверху.
На щастя, спроба виявилася невдалою. Пацієнта доставлено в психоневрологічний диспансер.
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