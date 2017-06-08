У Тернополі юнак хотів викинутися з 9-го поверху

08/06/2017 Розмір тексту:

У Тернополі юнак намагався скоїти самогубство. Хлопець хотів стрибнути з фасаду 9-го поверху.

Інцидент трапився 7 червня близько 5-ї години вечора, повідомляє Доба.

Бригада швидкої виїжджала на вулицю Крушельницької, де надавала допомогу хлопцеві, який намагався здійснити спробу суїциду, піднявшись на фасад 9-го поверху.

На щастя, спроба виявилася невдалою. Пацієнта доставлено в психоневрологічний диспансер.