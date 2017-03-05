У Тернополі якась худоба понищила молоді деревця. ФОТО

05/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі зафіксували на одній із вулиць масове понівечення саджанців.

Дану шкоду, яку завдають люди побачили тернополяни по вулиці Просвіти. Жителі району обурюються таким діям, адже вони висаджували дерева, старалися, хотіли озеленити свій район.

– З 11 саджанців від сили 4 виживуть! Просто якась худоба систематично відламувала від дерев по шматочку цілу зиму!!!» – обурюються тернополяни у соціальній мережі «ВК».

Хто ж відповідатиме за їхні дії і для чого наносити таку шкоду природі?

Джерело: Терен